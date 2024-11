Metropolitanmagazine.it - James Gunn aggiorna su The Batman II di Matt Reeves e non ci da buone notizie

è tornato a parlare di TheII. A quanto pare, i report iniziali che davano la sceneggiatura del film come praticamente pronta non erano del tutto accurati. A settembre,, lo scrittore e regista di The, ha rivelato a Entertainment Weekly che la sceneggiatura del secondo film era ufficialmente terminata. Tuttavia, un fan di Threads ha chiesto a: “, qualche tempo fa è stato riferito cheha già terminato la sceneggiatura di TheII, è davvero così?“.ha rivelato che il rapporto precedente era un po’ ottimistico.ha detto: “Penso che quel rapporto fosse ben intenzionato, ma era sbagliato. Non vediamo l’ora di vederlo“.In una recente intervista, Colin Farrell ha rivelato quanto ci sarà di The Penguin in The– Part II, il che significa cheè chiaramente arrivato abbastanza lontano con la bozza da poter informare le star per le riprese principali.