Il cast de "Alla festa della rivoluzione" entusiasta a Udine

La città disi è trasformata ancora una volta in un grande set cinematografico, facendo la scenografia per il nuovo film di Arnaldo Catinari, “”, che ripercorrerà le gesta di Gabriele D’Annunzio e le vicende dell’impresa fiumana, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema. “È certamente vero che il cinema, come diceva Federico Fellini, è un’arte che va oltre il semplice intrattenimento, perché riesce a plasmare mondi, a trasformare la realtà e a raccontare storie che rimangono impresse nella memoria collettiva. Il cinema ha avuto la capacità di catturare lo spirito del tempo e di interpretare i cambiamenti sociali e culturali”, ha detto il Sindaco diAlberto Felice De Toni, che questa mattina ha portato i saluti durante l’incontro stampa organizzato in Sala Ajace,presenza dell’interoe dell’assessore regionale al Turismo e attività produttive Sergio Emidio Bini.