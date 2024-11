Anteprima24.it - Giudice Sportivo, conto salato per Tribuzzi e Visconti

Tempo di lettura: < 1 minutoIlsi è espresso dopo l’ultimo turno di campionato.per il concitato finale del derby del “Vigorito” contro il Benevento. Due le giornate di squalifica per Alessio– espulso a fine gara – dopo il parapiglia con Angelo Viscardi, difensore giallorosso. E non solo. Stangata anche per il preparatore dei portieri, Pasquale: due le giornate di squalifica.salterà le sfide con Catania e Monopoli “per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, subito dopo il fischio finale a gioco fermo, tentava di colpirlo con un calcio all’altezza del gluteo senza riuscirci”.Due giornate di squalifica e multa di 500€ per Pasquale, “per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti di due tesserati avversari in quanto, nel corso di uno scontro, li spingeva con le mani all’altezza della spalla, senza conseguenze”.