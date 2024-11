Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Bettiol: "Voglio esserci in maglia tricolore"

Firenze, 19 novembre 2024 - A Pontenuovo di Calenzano si è tenuta la 51esima edizione del Giglio d'Oro, il premio annuale che per il 2024 è andato ad Alberto, che ha approfittato dell'occasione per ringraziare ma anche per pensare già al proprio futuro. Le dichiarazioni di"Per me è una soddisfazione essere qui e ricevere questi premi al termine di una bella stagione. Ho conquistato lanella gara che ricordava Alfredo Martini e questo mi ha dato una gioia immensa. Con questo simbolo addosso vorrei disputare ild', che dovrebbe prevedere due tappe in Toscana". Il corridore dell'Astana Qazaqstan Team, che il suo 2024 lo aveva cominciato con addosso la casacca dell'EF Education-EasyPost, fornisce un piccolo grande spoiler su parte del percorso della prossima Corsa Rosa, probabilmente già nelle mani degli addetti ai lavori ma presumibilmente svelato al pubblico solo a gennaio per questioni tecniche ancora da risolvere, almeno stando alle comunicazioni di Rcs Sport.