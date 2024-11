Liberoquotidiano.it - Giostra si blocca al parco divertimenti: persone sospese nel vuoto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Problemi tecnici su unaalKnott's Berry Farm, nel sud della California, hanno tenutoti in aria più di 20 passeggeri per parte del pomeriggio di lunedì. Si trovavano a bordo dellaSol Spin delquando un problema tecnico, non ancora rivelato, ha causato l'arresto della. Le riprese aeree dell'emittente locale KABC hanno mostrato i passeggeri legati ai loro sedili per aria, mentre i dipendenti delintervenivano per risolvere il problema.