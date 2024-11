Ilgiorno.it - Genitori al lavoro. Laboratori per i figli

Pronte le “Magie d’inverno“, icreativi per bambini che il Comune di Codogno ha organizzato, con Asp Basso lodigiano, per le festività natalizie. Saranno attivi nei giorni del 23, 24, 27, 30, 31 dicembre e il 2 e il 3 gennaio dalle 8 alle 17 nella scuola primaria Anna Vertua Gentile di via Cattaneo. Sono rivolti ai bambini tra i 3 e i 10 anni di età e la priorità l’avranno i residenti di Codogno i quali potranno anche usufruire di un prezzo ridotto: 8 euro al giorno pasto compreso, mentre chi risiede fuori città pagherà il doppio. Saranno 36 i posti a disposizione e, una volta esauriti, verrà creata una lista d’attesa. Iscrizioni aperte dal 24 novembre al 9 dicembre. Servono almeno diciotto partecipanti.