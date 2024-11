Lanazione.it - Firenze, arriva al cinema il biopic ‘Modì’ con la regia di Jonny Depp

, 19 novembre 2024 - Da giovedì 21 novembre, alle ore 17 e 19 solo allo Spazio Alfieri il film diretto da, a venticinque anni dal suo primo lungometraggio. È unsorprendente con Riccardo Scamarcio e Al Pacino. Basato sulla pièce teatrale Modìgliani di Dennis McIntyre, Modì. Tre giorni sulle ali della follia segna il ritorno alladi Johnnya venticinque anni da Il coraggioso. Settantadue ore nella vita dell'artista bohémien Amedeo Modìgliani (Riccardo Scamarcio) - “Modì” per gli amici - in cui si susseguono un vortice di eventi nella Parigi del 1916, dilaniata dalla guerra. In fuga dalla polizia, il desiderio di Modì di porre fine alla sua carriera e abbandonare la città è ostacolato dai suoi colleghi Maurice Utrillo (Bruno Gouery) e Chaim Soutine (Ryan McParland) e dalla sua musa Beatrice Hastings (Antonia Desplat).