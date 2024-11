Gaeta.it - Errori nelle graduatorie delle borse di studio da parte di Adsu: allerta per studenti di scienze umane

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 7 novembre 2024, l’ha pubblicato leper ledi, rivelando gravi problematiche che riguardano la distribuzione dei fondi e l’assegnazione. Queste difficoltà sembrano colpire in particolare glidel Dipartimento di, con assenze di copertura quasi totali per gli idonei. Mentre l’faticava a garantire un accesso equo alledi, numerosiidonei non riceveranno alcun supporto finanziario.Analisi della situazioneLe recentimostrano un tasso di copertura medio del 35% per ledi, lasciando in attesa quasi 1500che hanno diritto a ricevere un sostegno economico. I dati specificano che per il primo anno, solo il 20% degliha ottenuto la borsa, mentre per ledegli anni successivi questa percentuale sale al 50%.