Eni avvia il sistema di super calcolo HPC6, quinto al mondo nella classifica TOP500

Eni ha annunciato il completamento e l’avvio del nuovodiche, con una potenza didi 606 PFlops di picco pari a oltre 600 milioni di miliardi di operazioni matematiche complesse al secondo, si colloca alposto della nuovamondialerilasciata il 18 novembre 2024. Si tratta di un risultato eccellente che posizionacome primocomputer in assoluto in Europa, primo alfra icomputer a uso industriale e uniconon-USA tra i primi cinque al. Il suo avvio rappresenta una tappa fondamentalestrategia di decarbonizzazione di Eni, in cui la tecnologia e il progresso tecnologico sono alla base della creazione dei nuovi business legati alla transizione energetica e ne rappresentano elemento distintivo e di creazione di valore.