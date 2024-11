Lanotiziagiornale.it - Disinformazione sui Social, ecco lo studio che prova la manipolazione di X. E che smentisce Elon Musk

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non c’è sorpresa, solo conferma. Unodell’Università del Queensland ha dimostrato ciò che molti sospettavano:, proprietario di X (ex Twitter), ha manipolato l’algoritmo della piattaforma per favorire contenuti a sostegno di Donald Trump e dell’agenda repubblicana. La ricerca, condotta da Timothy Graham e Mark Andrejevic, ha analizzato 56mila post pubblicati tra gennaio e settembre 2024. I risultati sono inequivocabili: le pubblicazioni die delle figure repubblicane hanno ottenuto un incremento anomalo di visibilità e interazioni rispetto al passato.I numeri che svelano ladeldiNumeri parlano chiaro: i post di, dopo il suo sostegno dichiarato a Trump, hanno registrato un aumento del 138% nelle visualizzazioni e del 238% nei retweet. Non si tratta di semplici coincidenze o di dinamiche organiche.