Dal Mur oltre 34 mln di euro agli atenei della Campania

Leggi su Ildenaro.it

Il ministero dell’Università eRicerca ha destinato3.437.286 diper promuovere iniziative a favore dell’inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all’attivazione o al potenziamento di servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza. Glibeneficiari, si legge in una nota, sono l’Università degli studi di Napoli «Federico II», l’Università degli studi di Napoli «Parthenope», l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», l’Università degli studi di Salerno, l’Università degli studi«Luigi Vanvitelli», l’Università degli studi del Sannio e la Scuola Superiore Meridionale (SSM). «Stiamo proseguendo – dice il ministro dell’Università eRicerca, Anna Maria Bernini – il potenziamento‘cassetta degli attrezzi’ che mettiamo a disposizione delle università e delle Afam affinché garantiscanostudenti gli strumenti necessari per affrontare le situazioni di disagio in maniera tempestiva.