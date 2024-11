Iltempo.it - Conte fa sprofondare i 5Stelle alla vigilia della resa dei conti. E Grillo ci prova

Se il centrosinistra vince, il Movimento Cinque Stelle perde. Sprofonda, precipita. In Emilia-Romagna prende appena il 3,5%, meno delle liste civiche. In Umbria il 4,9% (alle elezioni precedenti aveva l'8,6%). Un crollo verticale, vertiginoso. Che solo la capacità mimetica di Giuseppeconsente di mascherare dietro a un'apparente soddisfazione di facciata. Il leader pentastellato però non va né a Perugia né a Bologna: rimane prudentemente nella Capitale («Sto lavorando all'Assemblea costituente», dirà) ma telefona all'insperata neopresidente umbra, Stefania Proietti, per complimentarsi e rivendicare l'essenziale apporto del Movimento. Materia buona per gli smemorati: basterebbe tornare alle elezioni politiche del 2018 perre un brivido. Quello che era il primo partito politico italiano è ridotto a un brandello, nell'elenco delle liste minori è poco sopralista civica Umbria Domani (al 4,6%).