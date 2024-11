Metropolitanmagazine.it - Consumo, ergo sum: la società liquida di Zygmunt Bauman

Nasceva il 19 novembre 1925 il sociologo e filosofo polacco, una delle menti più brillanti del Novecento. I suoi studi, negli anni di attività, si concentrarono dapprima sullo sviluppo della stratificazione sociale, in relazione al movimento dei lavoratori, per poi espandersi ad ambiti molto più ampi. La sua produzione letteraria si fece più prolifica da quando si ritirò dalla cattedra di Leeds; in particolare, guadagnò stima e attenzione con un libro sulle connsessioni tra l’ideologia della modernità e l’Olocausto. Nell’ultima parte della sua carriera, si dedicò al passaggio dal modernismo al postmodernismo, da lui definiti, simbolicamente,solida e: ladel postmodernismoIl sociologo e filosofo polaccoIl suo saggio del 1999, Modernità, ha fortemente contribuito alla definizione del postmodernismo, una nuova modalità di riflessione che, per, va a braccetto con l’economia capitalista e, dunque, volto alla soddisfazione di desideri non essenziali.