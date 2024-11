Biccy.it - Commenti di Bonolis sulla giuria di Ballando e i balli della Bruganelli

Il percorso di SoniaCon le Stelle fino ad oggi non è stato semplice e tra i vari ostacoli ci sono senza dubbio i problemi di salute che sta affrontando in queste ultime settimane. Per queste ragioni la concorrente in una diretta Instagram ha ammesso di aver accarezzato l’ipotesi di mollare. Tra le tante cose rivelate nella live, Sonia ha anche fatto riferimento aidi PaolodiCon le Stelle: “Se Paolo mi difende? Io non posso dire quello che dice, cosa pensa, perché. vabbè, mi fa molto ridere. Poi ora se dico che giudica i giurati, domani esagerano. No, si scherza, scherziamo insieme. Lui mi dice delle cose che mi fanno ridere. Cosa dice ‘ma che davvero?’. Ecco cosa dice“.Secondo me Paolo potrebbe valutare “l’acquisto” di un giurato nel minimondo di Avanti Un Altro.