Inter-news.it - Calhanoglu, dall’infortunio all’Inchiesta Ultras: cosa rischia il regista dell’Inter

Leggi su Inter-news.it

Dal problema dell’infortunio: sembra continuino ad arrivare problemi per Hakan. Eccoil centrocampista.INFORTUNIO – Non c’è due senza tre, dice il proverbio che sembra calzare a pennello per gli ultimi giorni che stanno vivendo l’Inter e Hakan. La sosta per le Nazionali, che gioca spesso un ruolo soporifero nel mondo del calcio, ha trovato anche questa volta il modo di animare gli animi dei tifosi e dei club. Purtroppo, però, non in un’accezione positiva. Turchia-Galles di sabato scorso ha, infatti, restituito all’Inter unnuovamente acciaccato. E con “restituito” si fa per dire, visto che, nonostante l’allarme infortunio, il centrocampista turco non ha ancora fatto ritorno a Milano. Oltre al rischio di ricaduta sul problema fisico all’adduttore, ha fatto molto discutere la scelta di restare in ritiro con la Turchia – che oggi sfiderà il Montenegro – malgrado l’impossibilità di scendere in campo.