Oasport.it - Basket, John Petrucelli infortunato: non si aggrega all’Italia. Domani in raduno altri tre azzurri

Leggi su Oasport.it

L’Italia delinizia il proprio percorso di avvicinamento alla seconda finestra di qualificazione agli Europei del 2025: saranno 14 nel complesso gliagli ordini del CT Gianmarco Pozzecco, che oggi al Centro di Preparazione Olimpica di Roma ha diretto il primo allenamento delazzurro.Non ci sarà, infatti,, autorizzato a nonrsi alla Nazionale: l’infortunio occorsogli ieri lo terrà lontano dal campo per un mese circa. Si aggregheranno inveceGiordano Bortolani, Diego Flaccadori e Federico Poser.In questa finestra dedicata alla qualificazioni degli Europei 2025, l’Italia giocherà in trasferta venerdì 22, quando sfiderà a Reykjavik l’Islanda alle ore 20.30 italiane, per poi giocare in casa, sempre contro la selezione islandese lunedì 25.: Olimpia Milano, lunedì di Serie A col brivido a Cremona.