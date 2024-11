Ilrestodelcarlino.it - Assieme contro i tumori . Sfila la camminata in viola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per il terzo anno consecutivo, Imola ha mostrato il suo impegno nella lottail tumore al pancreas con l’iniziativa Nastro. Un evento che ha unito oltre 400 persone nellasolidale a sostegno della ricerca scientifica e per promuovere la prevenzione attraverso stili di vita salutari. Dopo due anni in autodromo, questa volta la manifestazione ha invece attraversato il centro storico. I partecipanti, indossando la maglia, colore simbolo della campagna, hanno attraversato il cuore della città, trasformandola in un messaggio vivente di consapevolezza e solidarietà. "Ringraziamo di cuore la nostra volontaria Caterina Bassi – ha scritto l’associazione sui social – per aver organizzato e coordinato questo evento con l’aiuto di Simone, Elena, Martina e Francesca. Grazie a tutti coloro che oggi hanno indossato la magliae camminato per sostenere Nastroe la ricerca sul tumore al pancreas!" l tumore al pancreas è una delle malattie più aggressive.