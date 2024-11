Gaeta.it - Aggressione a Sciacca, indagini sul caso di un sedicenne malmenato da coetanei

Una graveha scosso la comunità di, in provincia di Agrigento, dove unè statomentre si apprestava a prendere l'autobus per tornare a casa. Il ragazzo è rimasto vittima di colpi di casco, calci e pugni inflitti da due, compagni di istituto, ma non della stessa classe. Lesono in corso e la polizia mantiene un rigoroso riserbo sul, mentre emergono dettagli che fanno pensare a possibili motivazioni legate al bullismo e all'omofobia.I fatti dell'L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi quando il giovane, di ritorno da scuola, è stato avvicinato da due suoi compagni. La dinamica dell'ha visto ilcolpito con un casco e preso a calci e pugni. Fortunatamente, la violenza non ha causato danni permanenti, ma ha lasciato segni indelebili sia fisici che psicologici.