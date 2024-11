Gaeta.it - Un affresco umano in fragile: la storia di Nicolò Fagioli in arrivo su Prime Video

annuncia l'imminente uscita di un documentario intitolato– Ladi, che sarà disponibile dal 26 novembre in esclusiva suItalia e nei territori di lingua inglese, portoghese e spagnola. Questo racconto cinematografico, prodotto dal Juventus Creator Lab, offre un'opportunità unica per approfondire la vita di, centrocampista della Juventus e figura di spicco nel panorama calcistico attuale.La trama di– ladiIl documentario si propone di esplorare non solo i successi sportivi di, ma anche i momenti più bui che ha affrontato nella sua giovane carriera.ha deciso di mettere in luce la complessità della vita di un calciatore, rivelando come sotto l'apparente successo si nascondano fragilità e vulnerabilità.