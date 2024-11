Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-11-2024 ore 12:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per lavori nel sottopasso del Lungotevere in Sassia fino a cessate esigenze Attiva la chiusura del sottopasso tra Piazza della Rovere e via Gregorio VII modifiche alla viabilità anche su strade adiacenti prestare attenzione alla segnaletica ricordiamo che per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al primo dicembre le linee tram 25 8:14 saranno sostituiti integralmente da bus lavori notturni in Viale Trastevere comportano tra le 22 e le 5 è un divieto di transito su entrambe le carreggiate laterali tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioachino belli termine lavori previsto per il prossimo 20 novembre fino al 29 novembre chiuse tra le 23 e le 6 del mattino successivo le rampe di entrata e di uscita la tangenziale est da viale Castrense a Largo Passamonti prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito