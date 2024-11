Sport.quotidiano.net - Theo Hernandez a riposo. Ma lo stop è precauzionale

Una contusione al ginocchio, l’allenamento di sabato saltato, la partita di ieri sera nel suo stadio vissuta dalla panchina. Forfait, per. Le sue condizioni, comunque, non preoccupano in vista della sfida di sabato alle ore 18, sempre al Meazza, contro la Juventus. Losarebbe solamente, infatti. Il terzino era sceso in campo 90 minuti nella penultima partita di Nations League di settimana scorsa, pareggiata 0-0 contro Israele. Una prestazione non brillante, sulla scia dell’ultima disastrosa partita di campionato, a Cagliari. "Deve migliorare a livello difensivo. Può fare meglio, come tutto il reparto", aveva detto Paulo Fonseca a fine gara. Effetto sosta estremamente negativo per il 27enne che in stagione ci è già cascato per ben tre volte. In principio all’Olimpico: “panchinato“ insieme a Leao dopo il ko di Parma, entrato con il portoghese e protagonista prima del 2-2, poi del “cooling break“ da separati in casa che tanto aveva fatto discutere.