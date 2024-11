Thesocialpost.it - Se la destra passa il Rubicone: l’Emilia Romagna occhi negli occhi con una rivoluzione politica

Cosa succederebbe se lasse ilin Emilia? Terra rossa e partigiana, ricca e opulenta, amministrata bene da decenni di Pepponi che si nascondevano nelle sacrestie dei Don Camillo. Lo shock anafilattico sarebbe dirompente, scenderebbe giù il cielo rosso e la Schlein verrebbe portata sul patibolo del Nazareno. Farebbe molto bene al PD, ed a tutto il centrosinistra, una sconfitta in Emilia, sarebbe costretto a ripensarsi, o forse solo a pensarsi, visto che non lo ha mai fatto. Il PD, come diceva Macaluso, è stata una fusione a freddo di classi dirigenti, ed a parte il Pantheon veltroniano, e la sua imitazione di guzantiana memoria, non ha mai elaborato un pensiero identitario, ideologico, fondativo. Il PCI aveva Gramsci, uno che studiava e scriveva: chi ha avuto il PD, a parte qualche agronomo oleicoltore? Una devastante – come sarebbe la perdita della roccaforte rossa – sconfitta forse sarebbe salutare a questa deriva insulsa, retrograda ed antiquata rispetto alla valanga di Musk e dei suoi tweet.