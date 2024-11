Scuola | De RosaFi inaccettabile aggressione a docente punire colpevoli e recupero valori umani

Puntomagazine.it - Scuola: De Rosa(Fi), “inaccettabile aggressione a docente, punire colpevoli e recupero valori umani”

De Rosa,: Èe riprovevole che in un luogo come lasi registrino determinati fatti. “L’episodio che si è verificato giovedì scorso all’interno dell’istituto scolastico Salvati di Castellammare di Stabia è di una gravità senza precedenti. Incondizionata vicinanza e solidarietà alladi sostegno, vittima di un raid punitivo da parte di 30 presone. Attendiamo fiduciosi i risvolti investigativi. I militari dell’Arma dei carabinieri, a cui va il mio ringraziamento, stanno indagando su quanto accaduto, bisogna individuare e. Èe riprovevole che in un luogo come lasi registrino determinati fatti. Ancora più scandalosa e deprecabile l’fisica mossa ai danni dell’insegnante e di suo padre, intervenuto per difendere la figlia e successivamente finito anch’egli nel mirino dei facinorosi.