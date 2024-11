Quotidiano.net - "Salvaguardare il rapporto con i clienti è fondamentale"

PRESIDENTE Macrì, lei ha avviato una battaglia per la trasparenza operativa delle società di servizi nei confronti dei consumatori. "Assolutamente sì. Il processo di liberalizzazione del mercato italiano dell’energia rappresenta un cambiamento strutturale per gli operatori energetici. In questo scenario, abbiamo assistito al proliferare di agenzie plurimandatarie che stanno mettendo in atto pratiche aggressive di teleselling. Una pratica che risulta non solo inefficace ma dannosa per la reputazione delle aziende e ilfiduciario con i propri. Le utilities energetiche hanno il compito di mantenere una linea di serietà del mercato a beneficio dei cittadini e delle prospettive future del comparto". Lei è un paladino della correttezza di Estra e del rispetto del consumatore.