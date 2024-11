Ilgiorno.it - Ruggito Real Calepina, la risalita continua

Nel girone C della D giornata in chiaroscuro con tre sconfitte e una sola vittoria e un solo pari per le lombarde. Il Villa Valle ha dovuto capitolare tra le mura amiche al cospetto del Treviso che ha avuto la meglio per 2 a 1. I padroni di casa possono nutrire qualche rammarico, dal momento che erano passati in vantaggio per primi al 13’ del primo tempo grazie a Torri. Nella ripresa i veneti con Aliù hanno pareggiato subito al 3’, segno di un rientro in campo poco concentrato degli orobici, che hanno poi incassato il gol della capitolazione al 49’, con Beltrame che ha regalato in zona Cesarini il successo al Treviso. Sconfitta con il medesimo punteggio per il Brusaporto in casa del Mestre. Anche in questo caso i bergamaschi gialloblù si sono fatti rimontare dopo che erano andati avanti con Piacentini al 32’.