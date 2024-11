Metropolitanmagazine.it - Roma, incidente frontale tra due volanti: morto un poliziotto

L’è avvenuto nelle prime ore del mattino, a, in zona Torrevecchia. Intorno alle 4:40, all’altezza di via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani, duedella polizia si sono violentemente scontrate; le vetture si sono ribaltate in seguito all’impatto. Al momento non sono chiare le dinamiche dell’accaduto, ancora in fase di accertamento. Sono tuttora in corso i rilievi da parte della polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario. Stando alle ricostruzioni, una pattuglia si stava recando a sedare una rissa; l’altra, del distretto Primavalle, stava portando in questura un fermato.Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Amar Kudin, un agente di 32 anni della polizia di Stato, che ha perso la vita nello schianto. Feriti anche i due conducenti e un terzo collega, oltre che un quarto uomo, forse la persona fermata.