Quentin Tarantino da leggere

Ancheha cominciato provando e riprovando. A 22 anni prende in prestito una cinepresa 16 mm (da bravo e onesto ragazzo americano, Werner Herzog ne aveva sottratta una alla scuola di cinema di Monaco). Per tre anni, nei fine settimana o quando ha un po’ di soldi in tasca, gira un lungometraggio che avrebbe dovuto intitolarsi “My Best Friend’s Birthday”. Quando racimola i soldi per rimetterci le mani, racconta: “Ho cominciato a montarlo e mi si è spezzato il cuore”. Non era quel che aveva in mente. Servivano altri soldi, e la frase più disperata che c’è, da ripetersi più volte: “Ok, ora passiamo alla post produzione”. Lo racconta in un’intervista del 1992 a Cannes. Dove i più curiosi e meno moralisti si erano entusiasmati per “Le iene” (a dispetto del poco limpido titolo “Reservoir Dogs”).