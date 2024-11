Quotidiano.net - Presidente Cop29, 'preoccupato per lo stato dei negoziati'

Leggi su Quotidiano.net

"Lasciatemi dire che sonoper lodei. Le parti non si avvicinano a velocità sufficiente. E' tempo di muoversi più veloci. Do il benvenuto ai ministri che arrivano oggi a Baku. I politici hanno il potere di raggiungere un accordo che sia ambizioso ed equo. Devono impegnarsi immediatamante e costruttivamente". Lo ha detto ildella, Mukhtar Babayev, in conferenza stampa alla. "Abbiamo invitato Brasile e Regno Unito ad aiutarci a produrre un risultato importante qui a Baku", ha aggiunto Babayev. Sull'obiettivo di finanza climatica, l'Ncqg (New Collective Quantified Goal), "abbiamo ancora una lunga strada da fare. I ministri devono trovare soluzioni a problemi politici chiave: la struttura, il quantum, i donatori". Babayev ha spiegato che èfatto un ulteriore passo avanti sulla definizione di un meccanismo internazionale di mercato delle emissioni di carbonio (sul modello dell'Ets europeo), previsto dall'articolo 6 dell'Accordo di Parigi.