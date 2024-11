Pagliaccio vattene Grande Fratello Lorenzo butta benzina sul fuoco e Shaila esplode

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gatta s’infuria conSpolverato. Ormai è chiaro, il rapporto tra l’ex velina di Striscia La Notizia e il modello milanese è uno degli assi centrali del reality. Per quanto tanti spettatori sembrano stanchi delle dinamiche incentrate sui due, ogni giorno spunta fuori un argomento di discussione che li riguarda. In questa occasione parliamo di un duro faccia a faccia.Una delle litigate più forti è arrivata dopo cheGatta ha parlato con Javier Martinez eSpolverato non ha gradito. In generale negli ultimi giorni sono stati diversi i momenti di confronto poco piacevole tra i due. In tanti si sono scagliati contro le intemperanze e i toni usati dal modello, chiedendone la squalifica. Stavolta, però, è stataa perdere le staffe. Ance se, intendiamoci, Lollo ci ha messo del suo eh.