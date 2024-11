Iodonna.it - #NoExcuse è l'hashtag di riferimento per questo 25 novembre. Non ci sono più scuse per tollerare la violenza di genere nelle nostre società. Non ci sono scuse neppure per non celebrare la Giornata dedicata. Con un libro, una mostra, una manifestazione: ciascuno può trovare la sua via. L'importante è fare rumore e bandire il silenzio

Nel mondo, ogni 11 minuti una donna muore didomestica. E in Italia il 31,6% delle donne ha subitofisica o sessuale. Ma se il fenomeno permea – ancora – la nostra, l’aria sta cambiando, ed è sotto gli occhi di tutti. Ilnon è più accettabile. Casi emblematici, su tutti il femminicidio dei Giulia Cecchettin, hanno scosso le coscienze. Così le donne denunciano di più (negli ultimi cinque anni, secondo Istat, 11,8% contro 6,7%), si rivolgono di più ai centri anti(dal 2,4% al 4,9%) e considerano più spesso gli abusi un reato (dal 14,3% al 29,6%) e meno come qualcosa che è solo accaduto (in calo dal 35,2% al 20%). Non solo: aumentano anche gli uomini che si impegnano per abbattere sessismo e mentalità patriarcale, e che avvertonoimpegno come una loro responsabilità.