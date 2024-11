Neurologia, intervista al prof.Tessitore sui benefici del Tai Chi Chuan per gli ammalati di Parkinson

Leggi su Ildenaro.it

Il recente convegno tenutosi il 19 ottobre 2024 presso il Centro Minerva di Napoli ha parlato del Tai Chinel trattamento delle malattie neurodegenerative, con particolare riferimento alla malattia di. Quale esperto del settore che cosa ci può dire a proposito dell’attività motoria nelle malattie neurodegenerative e nella malattia diin particolare?In primis, ci tengo a sottolineare l’importanza del mantenimento della forma fisica soprattutto in vista di una longevità sana: la sedentarietà è purtroppo un fattore di rischio per malattie croniche quali diabete, patologie cardiovascolari e oncologiche. L’attività motoria e l’esercizio fisico sono infatti presenti in tutte le raccomandazioni destinate ai pazienti cronici e quindi anche nelle raccomandazioni internazionali per la malattia di