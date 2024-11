Liberoquotidiano.it - "Guardatele la fronte!": commento fuorionda sulla tennista, per il telecronista finisce malissimo | Video

Fuoriprogramma a Tennis Channel, dove il giornalista Jon Wertheim, ignaro di essere in onda, ha fatto undi Barbora Krejcikova. A spiegare quanto accaduto è stato lui stesso, costretto alle scuse: "Durante uno show di Tennis Channel in studio, venerdì, ho fatto alcuni commenti profondamente deplorevoli pensando di essere fuori onda. Li riconosco e me ne scuso. Ho contattato immediatamente la giocatrice e le ho chiesto scusa", sono state le sue parole prima di scendere nel dettaglio. "Cos'è successo? Mi sono unito allo show tramite Zoom - racconta su X -. Durante le prove ci hanno mostrato una grafica di una giocatrice che aveva appena gareggiato. La foto la mostrava da un'angolazione che enfatizzava la sua. Pochi istanti dopo, mi è stato detto di inquadrare il mio Zoom.