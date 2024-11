Davidemaggio.it - Giorgio Restelli torna a capo delle risorse artistiche Mediaset

Più che un cambiamento, una “restaurazione”.sarà di nuovo a. Lo anticipa Dagospia e possiamo confermarvelo. A dirla tutta, il top managernon le aveva mai abbandonate ma, complice un ruolo più ampio in azienda, le ha sovrintese. D’altronde, nessuno meglio di lui conosce quella posizione avendola ricoperta con successo per anni, forte di una militanza aper oltre 40 anni.Lascia, invece, dopo due anni, Marco Leonardi che sarà ricollocato in un nuovo ruolo, probabilmente nel settore fiction/cinema.Davide Maggio.