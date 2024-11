Gqitalia.it - Ghali ha chiuso il suo tour con tre look custom pazzeschi

Se venerdì sera vi trovavate nei pressi dell’Unipol Forum di Assago, siete stati doppiamente fortunati. Non solo avete assistito alla tappa conclusiva deldi, ma avete anche avuto la possibilità di vedere da vicino (beh, più o meno. ) i treche la stylist Lisa Jarvis aveva pensato in continuità con quanto fatto nel resto delle date. Durante tutto il, infatti, Lisa Jarvis ha scelto di collaborare con designer italiani per rendere omaggio alla tradizione della moda italiana, utilizzando iper portare avanti un racconto pensato per vivere all’interno di tutto il concerto. «Volevamo che ogni pezzo raccontasse una storia, riflettendo la forza e l’individualità di» ha raccontato la stylist.IlMarni realizzato da Francesco RissoFrancesco PrandoniPer il primo segmento dello show, Lisa Jarvis ha scelto un completo di Marni in nappa nera, composto da un blouson doppiopetto con spalla accentuata e pantaloni oversize, abbinati a una camicia ballon in popeline bianco con chiusura bow.