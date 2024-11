Ilrestodelcarlino.it - Ciclista 80enne investito da un’auto. Portato in ospedale

Aurelio Bufalari, cronista per molti anni al Corriere Adriatico, è statoieri mattina. È successo verso l’ora di pranzo a Porto Recanati, sua città di residenza, nei pressi della pescheria in via Pastrengo. L’, abituato a muoversi in città in sella alla sua bicicletta, è stato urtato dain transito. La caduta ha provocato alcune ferite, per forutna non gravi. Immediatamente soccorso dal 118 con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza Picena, Bufalari è statoal pronto soccorso di Civitanova, per accertamenti. Considerata anche la sua età, si sono vissuti momenti di apprensione da parte di familiari e amici accorsi sul posto. La polizia municipale di Porto Recanati, intervenuta per i rilievi, avrà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.