Tvzap.it - Chi è la giovanissima che ha cantato l’inno prima della finale di Atp: il papà è famoso

Leggi su Tvzap.it

Chi è lache hadi Atp: ilsfida fra Jannik Sinner e Taylor Fritz per il titolo delle ATP Finals si è esibita una ragazza, che con la sua voce angelica ha intonatodi Mameli. In un elegante abito bianco, la giovane ha inil pubblicoInalpi Arena di Torino e si è guadagnata centinaia di applausi. Non si tratta di una sconosciuta, suo padre è: tutte le curiosità. ( dopo le foto) Leggi anche: Cinema in lutto, addio all’amato attore: un’icona nel suo genereLeggi anche: La famosaTv scopre di avere un raro tumore al cervello: “Mi devo operare” (VIDEO)Chi è lache hadi Atp: ildelle ATP Finals vinta da Jannick Sinner, che ha sfidato il tennista americano Taylor Fritz, davanti al pubblico dell’Inalpi Arena si è esibita la giovane Virginia Bocelli, terzogenita del tenore che haancheitaliano.