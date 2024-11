Bce Lane | avesse avuto sfera cristallo avrebbe alzato tassi prima

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 nov. (askanews) – Col senno di poi, per così dire, “se la Bcesaputo a fine 2021 l’esatta natura degli shock inflazionistici che stavano per abbattersi sull’economia dell’area euro,dovuto alzare ipiù anticipatamente e in maniera più energica. Lo ha riconosciuto il capo economista della Bce, Philipnel suo intervento allagiornata della conferenza su inflazione e aspettative di inflazione organizzata a Roma dalla Banca d’Italia assieme al Suerf.ha però aggiunto che se cosìfatto, l’inflazionemedia nell’area raggiunto un picco “attorno all’8% invece che quello del 10% osservato nel quarto trimestre del 2022. Ma questa strettaimplicato pesanti costi economici, con la crescita trimestrale di 1 o 2 punti percentuali più bassa”.