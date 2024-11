Gaeta.it - Tragico incidente a Nonantola: un pedone investito perde la vita

Facebook WhatsAppTwitter Unstradale ha scosso la comunità di, in provincia di Modena, ieri sera. Un uomo è statoe ha perso lamentre si trovava lungo la tangenziale. L’episodio è avvenuto in un contesto di scarsa visibilità, aggravato dalla nebbia che ha caratterizzato la serata nel modenese. La vicenda ha suscitato preoccupazione e domande sulla dinamica dell’, attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.La dinamica dell’Secondo le prime informazioni emerse, l’allerta per ilevento è stata data da un automobilista in transito, il quale, notando il corpo dell’uomo a terra, ha subito contattato i servizi di emergenza. Al momento, resta da chiarire cosa sia accaduto nei momenti che hanno preceduto l’