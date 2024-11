Gaeta.it - Selena Gomez celebra il ritorno in Wizards Beyond Waverly Place: nostalgia e magia per una nuova generazione

Facebook WhatsAppTwitterha riacceso nei fan laper il suo passato come Alex Russo grazie alnella serie sequel ““. Questo progetto non solo rappresenta un ponte tra vecchie e nuove generazioni di spettatori, ma anche un omaggio a un periodo significativo della sua carriera. Con un post emozionante su Instagram,ha rivelato quanto sia speciale per lei rivivere queste esperienze, evidenziando il valore di far divertire i giovani come il suo personaggio ha sempre saputo fare.La genesi di I maghi die il suo impatto duraturo“I maghi di“, un fenomeno della Disney, ha debuttato nel 2007 e ha rapidamente catturato il cuore di milioni di fan. La trama ruotava attorno alla vita di tre fratelli maghi – Alex, Justin e Max Russo – mentre affrontavano le sfide quotidiane che combinavano l’adolescenza con poteri magici.