Tvpertutti.it - Segreti di famiglia, anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2024: Parla tenta il suicidio

di, la seguitissima serie televisiva turca in onda su Canale 5, durante la prossima settimana di programmazione, focalizzerà l'attenzione sulla giovane, come segnalano ledal 18 al 22. Nel frattempo, la cella di Engin verrà perquisita dai secondini, i quali troveranno il suo cellulare sotto il materasso del letto. A quel punto, Pars chiederà che il giovane venga messo subito in isolamento, ma apprenderà che anche Ilgaz ha presentato la sua stessa richiesta e convocherà Seda in quanto crederà che sia stata lei a far entrare il cellulare in carcere per aiutare il nipote. La donna negherà e respingerà le accuse, ma Pars non crederà alla sua versione dei fatti e non solo ordinerà il sequestro del cellulare e del computer di Seda, ma la farà anche arrestare.