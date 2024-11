Lanazione.it - Riqualificazione scuola di via Diaz. Arrivati 500mila euro da Firenze

Leggi su Lanazione.it

Dopo circa 15 giorni dalla richiesta di finanziamento, la Regione Toscana ha deliberato mezzo milione diper finanziare ladelladi viae questa risposta, arrivata in tempi così brevi ha stupito l’amministrazione comunale. La sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi, si dice molto soddisfatta e sollevata dall’arrivo di 516.474. "Ora possiamo procedere a lavori indifferibili - commenta il primo cittadino - Un sospiro di sollievo doppio vista la vicenda che ha interessato l’edificio e un difetto costruttivo che ha messo a rischio il finanziamento già ottenuto accedendo al Pnrr per la sopraelevazione". Al momento di definire i lavori di elevazione del nuovo piano ci si è infatti resi conto del forte deterioramento delle strutture portanti in legno che avrebbero dovuto sostenere anche la nuova costruzione: il legno X-Lam è infiltrato.