Spazionapoli.it - Rinnovo Kvaratskhelia, rivelate tutte le cifre: novità sull’ultimo incontro

Le ultime suldi Khvicha: eccoledella trattativa e quanto ha offerto il NapoliCon la finestra dedicata agli incontri internazionali si torna a parlare di Khvichae delcon il Napoli. Dopo alcune dichiarazioni forti da parte del club azzurro e del calciatore in estate, alla fine si è trovata la giusta sintonia per andare avanti con la consapevolezza di tornare a trattare per ildel contratto.Lo stipendio dell’attaccante georgiano è fermo alla firma avvenuta nel 2022, quando sbarcò da semisconosciuto al Maradona. Nessuno si sarebbe immaginato che sarebbe diventato così determinante per lo Scudetto, giocatore simbolo di un intero Paese e richiesto dai migliori club d’Europa. Da quest’estate è partita la lunga ed estenuante trattativa tra l’entourage e la società, ma stando a quanto riporta Sky Sport, al momento c’è ancora distanza tra domanda e offerta.