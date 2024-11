Movieplayer.it - Rakuten TV, una piattaforma streaming consapevole. Tra diversità, equità, inclusione e sostenibilità

Una lunga e interessante chiacchierata con Fabiana Cumia, ESC Director e Communication Director diTV, per approfondire i temi di Diversity, Equity, Inclusion eecologica cari alla. Siamo nella piena era dello, iniziata da diversi anni, esplosa in pandemia e ora in cerca di un equilibrio. Per questo è sempre interessante potersi confrontare con chi questo mondo contribuisce a definirlo e formarlo, con chi in questo mondo opera con una propria identità ben definita. Per questo è stato interessante e stimolante fare una lunga e produttiva chiacchierata con Fabiana Cumia, ESC Director e Communication Director diTV, una delle realtà che si sono imposte in questo nuovo scenario che sta definendo gli ultimi anni dell'intrattenimento audiovisivo.