Partenza col freno tirato. Passeggeri in diminuzione. Il Metromare non decolla

Ilnon, anzi rallenta. Pensare che doveva essere la spina dorsale del trasporto pubblico riminese. L’asse su cui tutte le altre linee in provincia dovevano basarsi. L’anello di congiunzione tra le vallate e il trasporto costiero. Invece, a cinque anni dall’inaugurazione del primo tratto tra le stazioni di Rimini e Riccione, i numeri dicono altro. Era il 23 novembre 2019 quando avvenne il taglio del nastro alla stazione di Riccione, dove il primo convoglio partì per arrivare al capolinea di Rimini dove si tenne il brindisi. Pochi mesi più tardi arrivò il Covid e i bus si fermarono per i lockdown. Nel 2021 le persone tornarono a uscire di casa normalmente, soprattutto gli studenti, e il trasporto pubblico riprese a ‘camminare’. Nella provincia di Rimini si arrivò a 11 milioni e 856 milanella sola area urbana e interurbana di Rimini.