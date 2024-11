Ilfattoquotidiano.it - MotoGp Barcellona, Bagnaia contro Martin: perché l’italiano deve crederci. L’ultima gara per il titolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’inimitabile Valentino Rossi per ben tre volte assieme almondiale ottenne undici successi. Nel 2014, lo spagnolo Marc Marquez raggiunse quota tredici. Ma non è mai esistito un pilota motociclistico che abbia mai vinto così tanto in una singola stagione del motomondiale. Con quella di ieri, sabato 16 novembre, Peccosi è portato a casa 7 sprint race. Ma cosa più importante, 10 gare. E questo pomeriggio a, neldel 2024 potrebbe aumentare il proprio bottino salendo a undici successi.Tutto ciò potrebbe non bastare. Salvo clamorosi errori di Jorge, che semplicemente con un 9° posto al traguardo vincerebbe ugualmente il. Ma non sarebbe corretto dire che il pilota della Ducati si sia già arreso, anzi.sta facendo l’impossibile per cercare di tenere ancora aperta la lotta al mondiale: “Oggi ho raggiunto l’obiettivo.