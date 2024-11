Mistermovie.it - Mister Movie | Ghostbusters Minaccia glaciale 2, il Sequel è in standby

Carrie Coon, interprete di Callie Spengler in, ha recentemente rivelato di non aver ancora letto alcuna sceneggiatura per un eventuale. Durante la promozione del suo prossimo film Lake George, l'attrice ha scherzato sul destino del suo personaggio, immaginando ironicamente Callie come un fantasma tormentato dall'alcolismo. Tuttavia, ha lasciato intendere che questa non sarà la direzione presa dal franchise.2, possibile successo o delusione?Ildel 2021: Afterlife, intitolato(Frozen Empire in originale), ha incassato 201,9 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di 100 milioni. Sebbene il risultato sia simile a quello di Afterlife (204,3 milioni di dollari), il budget più elevato e le aspettative maggiori hanno portato molti a considerare il film una delusione commerciale.