Ilgiorno.it - Milano, nel caso di divorzio violata la privacy di un famoso giornalista: “Mentalità patriarcale della giudice”

Leggi su Ilgiorno.it

– La, nell’ambito di una causa di, per stabilire il mantenimento dei figli ha disposto accertamenti patrimoniali a 360 gradi sull’attuale fidanzatodonna che, però, non ha con lei legami giuridici, non è convivente. E, in particolare, non ha avuto la possibilità di opporsi, perché le indagini sono state effettuate con modalità che negano qualsiasi possibilità di contraddittorio, di reazione o anche la semplice conoscenza sull’utilizzo dei dati personali raccolti. A essere sottoposto agli accertamenti con modalità “anomale” è iltelevisivo milanese Enrico Fedocci che, attraverso l’avvocato Alessandro d’Arminio Monforte, ha presentato un reclamo d’urgenza al Garante dei dati personali chiedendo di “imporre una limitazione al trattamento, incluso il divieto” di utilizzo di elementi che sono già stati acquisiti e sono confluiti nel fascicolo.