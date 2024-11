Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 9-6, Europei curling femminile in DIRETTA: che rimonta delle azzurre! E’ tris di successi

15.50. VITTORIA AZZURRA! Constantini, dopo un avvio stentato, ha giocato una grande seconda parte di gara ed è stata decisiva nella vittoria anche se al suo pari c'è sicuramente Elena Mathis, protagonista di un paio di bocciate multiple da campionessa! L'Italia batte 9-6 l'Ungheria e resta a punteggio pieno. Ancora un po' di sofferenza ma sono queste le partite che possono dare la carica perchè le azzurre, che dopo cinque end erano sotto 2-5, si sono sapute tirare fuori brillantemente da una situazione complicata. Domani l'Italia è attesa da una doppia sfida: alle 7.00 affronterà la Svizzera campione in carica e alle 15.00 se la vedrà con la temibile Norvegia