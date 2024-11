Lanazione.it - L’importanza della ricerca: meglio investire che dover contare i danni

L’Agenzia europea dell’ambiente (Aea), in un recente rapporto, rileva che il caldo estremo, la siccità, gli incendi boschivi e le inondazioni peggioreranno in Europa anche in caso di scenari ottimistici di riscaldamento globale e influenzeranno le condizioni di vita in tutto il continente per diversi anni a venire. Come riusciremo a difenderci? Uno dei punti centrali sarà la possibilità di riuscire a trovare soluzioni per prevenire iche questi fenomeni – che non possono più essere considerati anomalie perché si ripetono anche più volte nello stesso anno – inesorabilmente fino a oggi hanno provocato. Ci riteniamo ormai fortunati se in caso di inondazione ci sono soltantoe non vittime. Giusto eoso, dunque, modificare le priorità di investimento per gli enti che hanno tra i loro compiti la tutela dei territori.