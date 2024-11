Gaeta.it - Intervento di soccorso a Trevignano: elicottero e squadre specializzate in azione per un ragazzo disperso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Uncomplesso ha avuto luogo aRomano, dove i Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in campo risorse aeree eper rintracciare un giovane. L’allerta è scattata intorno alle 09.30, quando è stata segnalata la scomparsa di unin evidente stato confusionale che si era allontanato dalla propria abit.L’allerta dei vigili del fuoco e l’analisi del terrenoL’operdi ricerca è iniziata con la chiamata ai Vigili del Fuoco di Bracciano, che si sono subito messi in movimento per attivare le unità necessarie. La zona della ricerca, caratterizzata da un terreno impervio, ha reso la situdelicata, spingendo il Capo squadra dei VVF della 25A a prendere decisioni rapide e mirate. Dopo un’analisi approfondita dell’ambiente circostante, e considerando le difficoltà logistiche, è stata richiesta l’assistenza dell’del corpo nazionale e della squadra Speleo Alpino Fluviali , gruppo altamente qualificato in operazioni diin ambienti difficili.